Hanoï, 19 avril (VNA) - Hanoï a élaboré un plan visant à attirer entre 30 et 40 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours de la période 2021-2025, a déclaré le directeur adjoint du service municipal du Plan et de l'Investissement Vu Duy Tuan lors d’une séance de travail avec les autorités municipales le 19 avril.

Le président du Comité populaire de Hanoi , Chu Ngoc Anh, inspecte une unité à guichet unique. Photo: VNA

Selon Vu Duy Tuan, au cours de la période 2016-2020, la ville a attiré 3.113 projets d’IDE d'une valeur de 26,5 milliards de dollars, 4,2 fois plus que le capital enregistré au cours de la période de cinq ans précédente.À ce jour, sur 33 projets clés, 11 ont été achevés conformément aux plans, 15 sont en cours de construction et 12 sont sur le point de commencer.Pendant ce temps, au 31 mars, 2.907 projets d'une valeur de 1,65 million de milliards de dongs (71,52 milliards de dollars) n'étaient pas financés par le budget local. Parmi ceux-ci, 967 ont été achevés et 182 ont été arrêtés ou ont vu leur permis révoqué.Lors de la réunion, le président du Comité populaire municipal Chu Ngoc Anh a demandé au service de suivre les objectifs et les programmes de travail de la ville pour publier activement des plans connexes ou faire des propositions aux autorités municipales.Il a ordonné au service de revoir rap ide ment la liste locale des projets clés et d'en suggérer de nouveaux pour la période 2021-2025, ajoutant que les projets proposés devraient être utiles pour stimuler la croissance socio-économique de la ville et également s'avérer réalisables.Chu Ngoc Anh a également demandé une coordination harmonieuse et étroite entre le service, les secteurs, arrondissement et districts concernés. - VNA