Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné lundi 1er février que Hanoi sera exposée à un risque élevé d’infection au nouveau coronavirus si les cas F1, F2 et F3 ne sont pas rapidement retracés et contrôlés.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (centre), également chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19. Photo: VGP

Lors d’une séance avec le Comité populaire de la ville de Hanoi, le dirigeant a demandé à Hanoi de bien appréhender la situation de l’épidémie dans la journée de lundi 1er janvier, d’achever le premier prélèvement d’échantillons cliniques sur les personnes revenues des zones épidémiques avant le 4 février.



Plus tôt, le Groupe d’information pour une réponse rapide au Covid-19 a présenté son rapport sur l’identification des cas de Covid-19 et le traçage des contacts au vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.



Le vice- Premier ministre a demandé aux personnes habitant dans les foyers de contamination de fournir toutes informations sur les cas suspects au Groupe d’information, au ministère de la Santé et à la Direction nationale anti-Covid-19.



Le Groupe d’information pour une réponse rapide au Covid-19 compte des milliers de bénévoles qui aident à identifier les F1 – personnes ayant eu directement un contact avec une personne infectée, les F2 - celles ayant eu contact avec un F1 - et les F3-personnes en contact avec un F2.



Le bilan du Covid-19 au Vietnam a jusqu’à présent atteint 1.850 cas, dont 963 d’origine locale. Le nombre de contaminations liées à la dernière flambée depuis le 27 janvier s’élève à 270. – VNA