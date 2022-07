Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La capitale Hanoï essaie de résoudre les embouteillages. le développement des transports publics, notamment les bus électriques, est la solution principale pour résoudre ce problème.

Les bus électriques VinBus fabriqués et assemblés par VinFast deviennent de plus en plus attractifs.

Depuis la mise en service de la première ligne de bus électrique VinBus en décembre 2021, Hanoï a mis en service huit lignes supplémentaires.

Même si VinBus vient d'entrer sur le marché des transports publics, il a montré des atouts remarquables, notamment l'image d'un transport public moderne, respectueux de l'environnement et à faibles coûts d'investissement et d'exploitation.

Selon Thai Ho Phuong, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hanoï, la mise en service des bus électriques contribue à la lutte contre la pollution de l'air et le bruit dans la capitale. -VNA