Le lac de l’Epée restituée à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Ce 30 octobre 2019, Hanoï et 65 autres villes ont été désignées Villes créatives de l’UNESCO par la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

La capitale vietnamienne a été désignée Ville créative de design, aux côtés d’Asahikawa (Japon), Bakou (Azerbaïdjan), Bangkok (Thaïlande), Cebu (Philippines), Fortaleza (Brésil), Muharraq (Bahreïn), Querétaro (Mexique), San José (Costa Rica).

En tant que laboratoires d’idées et de pratiques innovantes, les Villes créatives de l’UNESCO apportent une contribution tangible à la réalisation des Objectifs de développement durable en s’appuyant sur la pensée innovante et des projets inscrits dans le territoire. À travers leur engagement, les villes sont en première ligne des actions qui contribuent directement au développement durable au bénéfice des communautés à l’échelle urbaine.

« À travers le monde, ces villes, chacune à leur manière, font de la culture non pas un accessoire mais un pilier de leur stratégie. C’est un gage d’innovation politique et sociale et un signe fort envers les jeunes générations », a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 et se compose désormais de 246 villes.

Les villes membres sont issues de tous les continents et toutes les régions, et s’inscrivent dans des contextes socio-économiques et démographiques divers. Tous les membres poursuivent une mission commune : placer la créativité et l’économie créative au cœur de leurs plans de développement urbain en faveur de villes sûres, résilientes, ouvertes à tous et durables, en cohérence avec le Programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030.-VNA