Porte d'entrée du village de Duong Lam. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - À plus de 40 kilomètres du centre-ville de Hanoï, Duong Lam est devenu une destination populaire pour les touristes chaque week-end car il bénéficie simultanément d'un accès pratique, de nombreuses valeurs traditionnelles et d'un certain nombre de spécialités. Il présente les caractéristiques typiques d'un village rural avec des banians géants, des puits d'eau douce et une maison communale, ainsi que des maisons anciennes datant de 100 à 400 ans.

Outre ses maisons anciennes à ossature de bois et briques de latérite imprégnées de styles architecturaux de la campagne du Nord, le village de Duong Lam à Hanoï possède de nombreuses spécialités.

Dès la petite porte d’entrée de l’ancienne maison en latérite de Hà Huu Thê, on sent déjà l’odeur fermentée de la sauce soja. Dans une grande cour de 50 m², une dizaine de jarres de soja sont alignées pour profiter des rayons du soleil. Hà Huu Thê, artisan avec plus de 30 ans d’expériences, réussit à vendre ses produits aux consommateurs étrangers. Il est attaché à ce métier qui se transmet de génération en génération. Et sa famille possède une recette mystérieuse qu’elle conserve prudemment. Cette recette contient du riz gluant, du soja, des haricots verts, de l’eau du puits et du sel. À noter que l’eau utilisée vient des puits profonds de plus de 15m dans le village.

Dans une grande cour de 50 m², une dizaine de jarres de soja sont alignées pour profiter des rayons du soleil. Photo: VNA

Personne à Duong Lam n'a la moindre idée de la date de production de la première sauce soja dans le village. La sauce est produite à partir de riz gluant, de soja, de maïs et de sel à l'aide de mortiers en pierre, de casseroles en cuivre, de cuiseurs vapeur, de poêles à frire, de paniers et de bocaux. Les fabricants de sauce soja choisissent très soigneusement leurs matériaux. Ils font de la sauce soja principalement en mai et juin car cette période de l'année est optimale pour le travail. Les villageois de Duong Lam continuent de faire de la sauce soja à la main et, pour eux, l'eau de pluie est un ingrédient indispensable. En visitant les maisons anciennes de Duong Lam, les visiteurs peuvent acheter cette pâte salée à base de soja fermenté comme cadeau.

Outre le sauce soja, les visiteurs des maisons anciennes de Duong Lam peuvent goûter d’autres spécialités tels que keo doi (bonbon à la saucisse et aux arachides), keo lac (bonbon aux arachides) ou «che lam» à feuilles de pandan.

Il est facile de trouver les ingrédients pour faire le « keo doi » comme l'arachide, le malt et le sucre. Une fois qu'ils ont essayé le « keo doi », les visiteurs peuvent ressentir le goût de noisette de l'arachide et le parfum de la farine de riz gluant. Pendant ce temps, « keo lac » est un morceau de la culture vietnamienne et considéré comme l'un des cadeaux importants pour les visiteurs. Déguster ces types de bonbons avec du thé vert les rendra plus savoureux.

Keo lac et keo doi. Photo: VNA

De nos jours, les habitants de Duong Lam ont mis au point plusieurs nouvelles variantes de « che lam » en ajoutant des ingrédients comme des fruits « gac » et des feuilles de pandan, le rendant plus parfumé, coloré et savoureux. Le riz destiné à la fabrication du « che lam » est le riz gluant à fleur d'or, l'une des meilleures variétés du Vietnam, cultivé uniquement dans le Nord. Tout d'abord, le riz est rôti et moulu en une farine lisse. Ensuite, il est cuit avec de l'eau, du sucre et du gingembre, en remuant continuellement pour obtenir le mélange épais. Lorsque le mélange est encore chaud, des cacahuètes sont ajoutées pour lui donner un goût beurré et croquant. Une autre version du « che lam » avec des fruits « gac », qui présente une couleur rouge foncé, parmi ses ingrédients.

Bien qu'il soit difficile de prédire quand exactement la pandémie de COVID-19 sera contenue, les excursions d'une journée et les visites autonomes à Duong Lam sont devenues un choix populaire pour de nombreuses familles. La reconnaissance en tant que site du patrimoine national a fortement stimulé le tourisme local, attirant à la fois des visiteurs étrangers et nationaux. Le village attire en moyenne entre 120.000 et 130.000 visiteurs, dont jusqu'à 7.000 étrangers, chaque année. -VNA