Hanoi, 3 juillet (VNA) - Les visiteurs auront l'occasion de mieux comprendre le tissage traditionnel vietnamien au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Dong Mo, à Hanoi, du 1er au 31 juillet.

Avec le thème 'Goût de l’été', ce programme voit la participation de près de 100 personnes appartenant à 13 groupes ethniques tels que Tay, Dao, Mong, Thai, Muong, Kho Mu, Ta Oi, Co Tu, Ba Na, Xo Dang, Raglai, E De, Khmer venues de 12 localités.



Une série d'activités sera organisée au cours de ce mois pour divertir les enfants qui auront l’occasion de profiter de performances et d’expositions d’instruments de musique traditionnels, et même d’en jouer. Ils pourront également prendre part à des jeux folkloriques des minorités ethniques et à des compétitions autour de l’écriture, du dessin et d'autres activités.

En outre, les visiteurs découvriront le tissage traditionnel du brocart des groupes ethniques Thai, Muong, Kho Mu et Mong, le tissage Zeng des Ta Oi (reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), le tissage des Ede et Ba Na. -CPV/VNA