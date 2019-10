Hanoi (VNA) - Selon le plus grand réseau touristique du Canada « Flight Network », la capitale Hanoi du Vietnam figure dans la liste des 50 plus belles villes du monde. Ce résultat a été construit sur la base des évaluations de quelque 1 000 compagnies touristiques et bloggeurs voyagistes.

Photo : Theleader.vn

La capitale vietnamienne est hautement appréciée par la communauté touristique internationale grâce à ses particularités culturelles, historiques et gastronomiques millénaires, ainsi qu’à son dynamisme économique.

La plupart des villes présentes dans cette liste sont des régions européennes et américaines. Il y a seulement trois villes aséaniens primées à cette occasion, que sont Hanoi, Bangkok et Singapour.

Hanoi est bien connu du monde pour son ancien quartier avec une gastronomie de rue particulière, ainsi que pour de nombreux patrimoines culturels de l’humanité, comme la citadelle impériale de Thang Long.

La ville se classe au 15e rang parmi les 20 premières destinations de l'Asie-Pacifique, selon le classement des destinations Asie-Pacifique de Mastercard, en accueillant plus de 4,8 millions de touristes étrangers en 2018.

Notamment, CNN a présenté la capitale vietnamienne en tant que destination attrayante avec des valeurs tant culturelles, historiques, humaines que patrimoniales. -NDEL/VNA