Une salle d'exposition de produits OCOP dans le district de Thanh Oai, Hanoi. Photo: VNA Une salle d'exposition de produits OCOP dans le district de Thanh Oai, Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les services et secteurs concernés de Hanoi ont accordé une attention particulière aux activités de promotion commerciale pour les produits du programme Une commune un produit (One Commune One Product - OCOP), dans le but de créer des marques pour ces produits et d’attirer des consommateurs.Selon le Service municipal de l'industrie et du commerce, Hanoi est en tête du pays pour les produits OCOP, avec près de 1.700 produits classés provenant de 426 entreprises, coopératives et ménages d'affaires de la capitale. Pas moins de 80 salles d'exposition pour l'introduction et la vente des produits OCOP ont été établies dans les localités, contribuant ainsi à promouvoir largement les produits auprès des consommateurs et des touristes.Le Service municipal de l'industrie et du commerce s'est coordonnée avec le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme et le Service municipal de l'agriculture et du développement rural, pour promouvoir des produits agricoles non seulement de Hanoi. mais aussi d'autres localités.Une série de programmes tels que des festivals de fruits et de produits agricoles, des foires du commerce et de l'agriculture, des programmes de présentation des produits OCOP ont été organisés en 2022, contribuant à la promotion des produits auprès des habitants ainsi que des touristes.Les produits OCOP ont établi leur position sur le marché des aliments propres à Hanoi et sont devenus plus populaires auprès des consommateurs, a déclaré Nguyen Thi Hoi, directrice de Phu Thien Tan Food Co., Ltd.La ville prévoit de construire cinq centres pilotes pour la conception, l'innovation et la promotion des produits OCOP, en combinaison avec le développement du tourisme dans les districts de Gia Lam, Thuong Tin, Phu Xuyen et Chuong My, et dans la ville de Son Tay.Selon la vice-directrice du Centre municipal de promotion des investissements, du commerce et du tourisme Nguyen Thi Mai Anh, il est nécessaire de promouvoir la vente des produits OCOP via des plateformes de commerce électronique, des canaux de vente en ligne et des ventes interactives directes (livestream).Ledit centre s'est coordonné avec l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, pour déployer un programme visant à aider les agriculteurs à vendre les produits OCOP sur les principales plateformes de commerce électronique telles que Tiki, Lazada, Sendo.Hanoi a reconnu plus de 2.100 produits OCOP, dont près de 1.700 produits classés, contribuant à stimuler le développement économique dans les zones rurales tout en générant des emplois pour les travailleurs locaux.Le programme OCOP, initié en 2008 par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, s'appuie sur les programmes japonais « One Village, One Product » et thaïlandais «One Tambon, One Product». Il s'agit d'un programme de développement économique pour les zones rurales et également d'aider à mettre en œuvre le programme cible national sur la construction de nouvelles zones rurales.Les produits OCOP sont fabriqués sur la base de la combinaison des ressources locales, de la culture traditionnelle et de la technologie de pointe. Le programme vise à offrir aux agriculteurs la possibilité de se regrouper pour former des coopératives, leur permettant de créer des produits de qualité de bonne conception et de meilleur emballage, qui répondent à la demande de plus en plus exigeant du marché. -VNA