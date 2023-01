Le secrétaire du comité du Parti communiste vietnamien de Hanoï, Dinh Tiên Dung. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - 2022 aura été une bonne année pour l’économie hanoïenne. La capitale a atteint tous les 22 objectifs qu’elle s’était fixés, en en dépassant 5.



Le PIB régional a augmenté de 8,9% pour s’établir à 50 milliards de dollars. Le montant des investissements directs étrangers s’est élevé à 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 10% sur un an. Cette année, Hanoï poursuivra sa réforme administrative et s’emploiera à améliorer son environnement d’affaires et d’investissement, a déclaré le secrétaire du comité municipal du Parti communiste vietnamien, Dinh Tiên Dung.



«Nous nous sommes fixé 22 objectifs de développement socioéconomique pour 2023, qui consistent entre autres en une croissance du PIB régional d’au moins 7% et un indice des prix à la consommation inférieur à 4,5%. Tout en maintenant ses grands équilibres économiques, Hanoï s’efforcera de créer des fondements solides à son développement futur. Cette année, nous soumettrons au Premier ministre le plan d’aménagement de Hanoï jusqu’en 2030, avec une vision pour 2050, ainsi que le plan d’aménagement révisé des constructions sur le territoire hanoien, durant cette même période. Nous envisageons de créer deux villes rattachées à la capitale, une ville du nord qui comprendra les districts de Dông Anh, Mê Linh et Soc Son; et une ville de l’ouest qui englobera la zone Hoà Lac-Xuân Mai et qui sera la ville des sciences, des technologies, de l’éducation et de la formation», a précisé Dinh Tiên Dung.-VOV/VNA