Vaccination contre le COVID-19 au Poste médical du quartier de Minh Khai, arrondissement de Hai Ba Trung, Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon la directrice du Service de la Santé de Hanoï, Tran Thi Nhi Ha, dans les temps à venir, la capitale continuera ses efforts d'améliorer la qualité des établissements de santé locaux, notamment le professionnalisme des postes médicaux et des cliniques dans ses localités.



Ces derniers temps, Hanoï a prélevé sur son budget des sommes pour aider ses arrondissements, districts et cité municipale à moderniser leurs établissements de santé. Depuis 2021, 198 projets en la matière ont bénéficié de ces aides, concernant neuf centres médiaux, 11 polycliniques et 178 postes médicaux. En outre, 153 projets ont bénéficié d’aides en provenance de budgets de niveau de district.



Actuellement, les Comités populaires de niveau de district mènent des procédures nécessaires à la mise en œuvre des projets en faveur des établissements de santé locaux en 2023 selon les plans approuvés.



Le Service de la Santé contrôle et supervise également la mise en œuvre de projets dans certains districts.

Au premier trimestre 2023, les établissements de santé locaux (polycliniques, postes médicaux) ont mené des examens et traitements médiaux pour 744.014 patients.-VNA