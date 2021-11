Des fleurs de tournesol sauvage à Ba Vi

Hanoï (VNA) - Pendant ces jours, des "da quy" ou tournesols sauvages tapissent de jaune les flancs des montagnes du Parc national de Ba Vi, situé à environ 45 kilomètres du centre de Hanoï.

Les mois d’octobre et de novembre constituent le moment idéal pour contempler la floraison jaune écarlate de ces fleurs. Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs se précipitent au Parc national de Ba Vi pour s’immerger dans ce paradis de verdure le temps d’une journée.

Cette année, du fait des conditions climatiques inhabituelles, la floraison a commencé avec deux semaines de retard. Mais, en compensation, les fleurs sont plus nombreuses, plus grosses et plus belles. De l’entrée au sommet le plus haut du parc, elles éclosent en cascade des deux côtés de la route, tapissant les versants de la montagne et formant un décor poétique.

À partir du mois de novembre, le climat étant propice, le site attire des dizaines de milliers de visiteurs. "Chaque jour, nous accueillons de 1.000 à 2.000 personnes. Le week-end dernier, ce nombre s’est élevé à 10.000. Cependant, la fréquentation a chuté notablement cette année, en raison du COVID-19", informe Dô Huu Thê, directeur du Parc national de Ba Vi.

En addition du développement des produits touristiques, le Comité de gestion du Parc national prend également soin des espaces de culture de tournesols mexicains en arrachant les mauvaises herbes, fertilisant le sol, taillant les feuillages…

Kiêu Van Tuyên, un paysan chargé du soin des plantes au parc, se hâte d’enlever les feuilles fanées sur les branches. Un travail qu’il exerce régulièrement pendant l’année, notamment à la saison de la floraison. "L’élagage des tournesols leur permet de garder leur belle apparence et ainsi d’assurer de belles photos". Selon lui, "la saison des fleurs de tournesol sauvage ne dure qu’un mois mais onze agriculteurs doivent y travailler dès le mois de janvier".

Dès les années 1930, les Français apportèrent des "da quy" sur le mont Ba Vi. Considérées comme de mauvaises herbes pendant longtemps, celles-ci furent détruites lors des nettoyages du parc. En 2014, le comité de gestion du parc a commencé à s’intéresser à l’augmentation de la superficie des tournesols mexicains. Ces fleurs sont devenues maintenant l’un des produits phares du site.

Avec les zones culturelles, historiques et touristiques comme K9, Tan Viên Son Thanh, Thiên Son - Suôi Ngà, Ao Vua…, la forêt de tournesols sauvages contribue à assurer une diversité touristique sur l’itinéraire de découverte du Parc national.

Son comité de gestion a également lancé la culture du cosmos sulfureux et de chrysanthèmes le long des chemins. Tout est prêt pour que Ba Vi devienne un haut lieu touristique des Hanoïens.

Situé dans le district de Ba Vi (littéralement "Trois chaînes de montagnes"), le Parc national du même nom est l’une des destinations éco-touristiques du pays. D’une superficie totale de 10.814 ha, il est non seulement connu comme le poumon vert de l’ouest de la capitale, mais aussi pour abriter des centaines d’espèces sauvages, dont beaucoup figurent dans le Livre Rouge du Vietnam. Les scientifiques y ont recensé 248 espèces d’animaux et plus de 1.000 de végétaux.

Ce parc est devenu l’un des quatre sites d’écotourisme parmi les montagnes sacrées (Dà Lat, Sa Pa, Ba Vi et Tam Dao). En outre, la montagne de Ba Vi est un lieu de tourisme spirituel. Chaque année, ce parc accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Là-bas, vous aurez la chance de profiter de l’air frais de la montagne, de la forêt et du chant des oiseaux. -VNA