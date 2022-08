Hanoi compte plus de 20.000 nouvelles entreprises en huit mois. photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de ces huit premiers mois de cette année, plus de 20.000 entreprises ont été créées à Hanoï, avec un capital social total de 226.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 22% en nombre et de 2% en capital par rapport à la même période de l’an dernier.



Rien qu’en août, plus de 2.500 nouvelles entreprises ont été fondées dans la capitale, soit 2,3 fois plus en glissement annuel. Leur capital social s’est élevé à plus de 25.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 49% en rythme annuel.



Entre janvier et août, 7.800 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période de 2021. Plus de 13.000 entreprises ont décidé de suspendre leurs activités (+46%).



La ville prend diverses mesures pour attirer les investissements directs étrangers (IDE). Au cours des huit derniers mois, 992,3 millions de dollars d’IDE ont été injectés à Hanoï.



Selon l'Office municipal des statistiques, le capital réalisé des projets d'investissement par le budget d’Etat de Hanoï en août 2022 est estimé à 4.188 milliards de dôngs, soit une hausse de 1,8% par rapport au mois précédent et 2,2 fois plus qu'à la même période de 2021. Au cours des huit premiers mois de 2022, le montant total est de 27.900 milliards de dongs, en hausse de 8,5% en rythme annuel et représentant 54,7% du plan pour 2022.



Selon le Comité populaire municipal, après l'épidémie, la capitale se concentre fortement sur l’accélération des travaux des projets clés, dont le tronçon ferroviaire Nhôn – Gare de Hanoï, le tronçon « pont de Vinh Tuy-Nga Tu So » du projet de la rocade N° 2, la construction du Palais des enfants de Hanoï.

Photo d'illustration: VNA



S’agissant du tourisme, selon les données de l’Office municipal des statistiques, en août, Hanoï a accueilli environ 280.000 visiteurs, soit une hausse mensuelle de 10,1% et 8,2 fois plus qu’à la même période de l’année dernière. De janvier à août, le nombre d’arrivées s’est élevé à plus de 1,4 million, soit 2,2 fois plus qu’à la même période de l’année dernière.

Ces derniers temps, Hanoï a lancé de nombreux produits touristiques séduisants, amélioré la qualité de ses produits et services, organisé divers programmes de promotion du tourisme, selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du Tourisme.

Dans les temps à venir, la ville se concentrera sur l’élaboration de nouveaux produits et services touristiques, avec l’accent mis sur le tourisme culturel, le tourisme expérientiel, le tourisme sportif, le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) et l'agritourisme.

Le Service municipal du Tourisme envisage de proposer au Comité populaire municipal de mettre en œuvre des programmes de publicité sur des chaînes de télévision, des sites web, des réseaux sociaux et des médias, dont la prestigieuse chaîne télévisée CNN...

Récemment, le Comité du Parti de Hanoï a promulgué le plan d'action N°16-CTr/TU visant à accélérer la mise en œuvre de la Résolution N°15-NQ/TW du 5 mai 2022 du Bureau politique sur «Orientations et tâches de développement de la capitale Hanoï d’ici 2030, vision jusqu'en 2045".



Concrètement, d'ici 2030, Hanoï devra prendre la tête dans l'achèvement du processus d'industrialisation et de modernisation; être le centre et la force pour promouvoir et diriger le développement du pays; avoir une compétitivité régionale et internationale, comparable à la capitale des pays développés de la région.

D'ici 2045, Hanoï deviendra une ville mondialement connectée, civilisée, moderne et créative ayant un niveau et une qualité de vie élevés.

Le plan d'action définit clairement les objectifs, exigences, groupes de critères d'ici 2030 et huit tâches et solutions clés pour créer une grande cohérence dans la conscience et l’action des autorités et populations de la capitale.

L'une des tâches importantes est de promouvoir le développement durable et rapide de l’économie municipale sur la base de la restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, en mobilisant et en utilisant efficacement toutes ses ressources.

La ville se concentre également sur le développement du secteur culturel et du tourisme en un secteur économique de pointe, la restructuration et l'amélioration de l'efficacité du secteur agricole.-VNA