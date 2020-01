La dense brume dans l'arrondissement de Thanh Xuan de Hanoï, le matin du 14 janvier. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Hanoï compte installer 33 stations de surveillance de la qualité de l’air supplémentaires en 2020, selon Luu Thi Thanh Chi, cheffe adjointe de l’Agence de protection de l’environnement de la capitale.



Lors d’un séminaire sur l’amélioration de la qualité de l’air à Hanoï, organisé le 14 janvier, Luu Thi Thanh Chi a affirmé que les autorités municipales avaient pris plusieurs mesures pour améliorer la qualité de l’air. Elle a indiqué que depuis 2017 à ce jour, la ville avait déjà installé 10 stations de surveillance de la qualité de l’air. Parallèlement, Hanoï coopère étroitement avec de nombreuses organisations, dont le Vietnam Clean Air Partnership (VCAP), le centre Live and Learn, la Banque mondiale (BM) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), sur ce sujet.



A cette occasion, Nguyen Thi Van Nguyet, directrice du centre Live and Learn, a présenté un projet de l’USAID qui vise à mobiliser des partenaires locaux (jeunes, écoles, sociétés civiles, entreprises, administrations publiques…) dans la résolution des problèmes relatifs à la pollution de l’air et ses effets à Hanoï.



Le séminaire sur l’amélioration de la qualité de l’air à Hanoï a été organisé par le VCAP, le centre Live and Learn, le Service municipal des Ressources naturelles et de l’Environnement, la Banque mondiale et l’USAID. Les participants ont insisté sur la nécessité d’édifier un mécanisme de coopération dans la lutte contre la pollution de l’air et les questions environnementales.-VNA