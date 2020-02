Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi compte actuellement 70 complexes industriels construits sur 1.686 hectares dans 17 arrondissements, districts et cités municipales, a fait savoir le directeur adjoint du Département municipal de l’industrie et du commerce, Dàm Tiên Thang.

Le parc industriel Thang Long, à Hanoi. Source : thoibaotaichinhvietnam.vn

Les complexes industriels ont attiré 3.864 établissements de production, créé environ 60.000 emplois et versé au budget de l’Etat chaque année quelque 1.100 milliards de dôngs (plus de 47,3 millions de dollars), a-t-il précisé.En 2018, la ville de Hanoi a élaboré un plan d’aménagement des complexes industriels pour accueillir les flux d’investissements dans la production industrielle, la petite industrie et les métiers d’artisanat.La construction et la mise en service des complexes industriels ont répondu pour une part aux demandes en terrains des entreprises et établissements de production, a indiqué Dàm Tiên Thang.Cependant, nombre de complexes industriels ont de grands progrès à faire pour améliorer leur attractivité, notamment dans la construction des infrastructures, des systèmes de traitement des eaux usées, de détection et d’extinction d’incendie.A présent, 26 complexes industriels sont dotés des infrastructures assez synchrones comme ceux à Quât Dông, Ngoc Hôi, Tu Liêm et dans le bourg de Phung. Les 44 autres, situés dans l’ancienne province de Hà Tây, sont encore privés d’une station de traitement des eaux usées, d’un système anti-incendie. – VNA