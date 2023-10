Hanoi (VNA) - Le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï a organisé le 3 octobre une réunion pour aider les entreprises et les villages artisanaux de la ville à chercher des approvisionnements en matières premières ainsi que les entreprises et les installations de production des localités du Nord à écouler leurs produits de manière stable et durable.



C'est également une opportunité pour les entreprises et les installations de production des villes et provinces du Nord de chercher des partenaires, d'accroître la production, de créer des emplois et des revenus stables et durables pour les travailleurs des zones rurales, contribuant ainsi au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté, a déclaré Nguyên Dinh Thang, directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce.



Le Vietnam compte plus de 5 400 villages de métier. Le delta du fleuve Rouge en possède le plus, les plus célèbres étant le village de la soie de Van Phuc, de vannerie de Phu Vinh, d’incrustation de nacre de Chuyên My, de broderie de Quât Dông (Hanoi), de production d’objets en bronze du village de Dai Bai, de poterie de Phu Lang, de gravure à Dông Ky (province de Bac Ninh), de moulage à Y Yên (province de Nam Dinh), de sculpture sur pierre à Non Nuoc (province de Ninh Binh), de passementerie à Thanh Ha (province de Ha Nam)...

Des produits des villages de métier à Hanoi. Photo: congthuong



Hanoï compte, à elle seule, actuellement, 1 350 villages de métiers dont 308 traditionnels. On y pratique 47 des 52 artisanats connus dans le pays, dont laque, mosaïque, broderie, tissage de la soie, céramique, bambou et rotin...



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les produits artisanaux vietnamiens sont actuellement présents dans 163 pays et territoires à travers le monde. La valeur des exportations vietnamiennes des produits artisanaux en 2022 a atteint 3,6 milliards de dollars. Les principaux produits sont des céramiques, des objets en bronze, des peintures sur bois, des peintures à l'huile, de la verrerie, des pierres précieuses, des tapis, des lanternes, des chapeaux, des sacs et chaussures faits à la main...



Lors de la réunion, l'artisan Nguyen Van Trung, directeur de la société d'import-export de bambou et de rotin Hoa Son, district de Chuong My à Hanoi, a déclaré que les matières premières pour de nombreux villages artisanaux se raréfiaient progressivement, affectant la production et les revenus des villageois. La raison est qu'il n'existe pas encore de zones de matières premières de rotin et bambou qui soient cultivées systématiquement. Actuellement, les matières premières disponibles à Hanoï, comme le rotin, le bambou et les feuilles, ne peuvent répondre qu'à 20 % de la demande du marché.

Partageant cet avis, l'artisan Nguyen Van Su du district de Thuong Tin à Hanoi a déclaré que l'information entre les producteurs et les fournisseurs de matières premières restait limitée, ce qui conduit à ce que l'offre ne réponde pas à la demande, affectant la production et l'écoulement des deux côtés. La rareté des matières premières entraîne des prix élevés de celles-ci et donc une augmentation des coûts de production, provoquant des difficultés pour les entreprises et les producteurs. -VNA