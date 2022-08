Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le séminaire sur l'industrie auxiliaire de Hanoï 2022 a été organisé le 24 août par le Service municipal de l’Industrie et du commerce.

Lors du séminaire, les participants ont discuté de trois contenus principaux : la demande de localisation et l'adaptation des entreprises nationales ; la transformation numérique dans la production ; le partage des tendances de l'innovation à mesure que les entreprises participent à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Il était une occasion de partager les préoccupations communes des chercheurs, des décideurs politiques et des entreprises sur le statut, le potentiel et le développement de l'industrie auxiliaire de la capitale, de discuter des solutions et de proposer des politiques visant à favoriser le développement de l’industrie auxiliaire et d’autres filières de production industrielle de la ville et du pays.

Selon le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, ces dernières années, la quantité et la qualité des entreprises locales spécialisées dans les industries auxiliaires se sont considérablement améliorées. De nombreuses d’entre eux possèdent des chaînes de production répondant aux normes internationales et capables d’alimenter au réseau de production mondial des sociétés multinationales au Vietnam.

Hanoï a mis en œuvre de nombreux programmes et mécanisme promouvant le développement de l’industrie auxiliaire. L’année dernière, la ville a lancé un plan de développement des industries auxiliaires aux secteurs appliquant de hautes technologies ; de production de composants et pièces détachées ; du textile-habillement, du cuir et des chaussures.

Ce plan vise également à renforcer les chaînes d'approvisionnement industrielles dans la région économique clé du Nord.

Les industries auxiliaires devraient représenter environ 16% de la production du secteur manufacturier de Hanoï. L’indice de développement industriel des industries auxiliaires devrait augmenter de plus de 11% chaque année.

Le Service municipal de l'Industrie et du Commerce a également mis en œuvre un programme de soutien en faveur d’environ 700 entreprises. Ce programme a permis de fournir des conseils et formations en administration des affaires à 500 entreprises et a assisté environ 300 entreprises dans la formation de personnel et l'application de nouvelles technologies.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, jusqu’à la fin 2021, le pays a compté 2.000 producteurs de pièces détachées et composants, dont environ 300 capables de participer aux chaînes de production de multinationales. Le nombre d'entreprises spécialisées dans les industries auxiliaires a représenté environ 4,5 % du nombre total d'entreprises des industries manufacturières, employant plus de 600.000 travailleurs.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif de développer des produits industriels hautement compétitifs, satisfaisant 45% de la demande de fabrication et de consommation nationales, ce qui représente près de 11% de la valeur de production industrielle. Il faudrait alors un millier d’entreprises capables de fournir des produits aux entreprises et sociétés multinationales à l’échelle nationale.

D’ici 2030, les produits de l’industrie auxiliaire devraient répondre à 70% de la demande de production et de consommation nationales, soit environ 14% de la valeur de production industrielle, alors que près de 2.000 entreprises fourniront des produits à des sociétés de montage et à des multinationales à travers le pays.

Si à ce jour, l’industrie auxiliaire au Vietnam reste faible, elle dispose néanmoins d’atouts non négligeables pour prospérer rapidement: main-d’œuvre abondante et réformes institutionnelles engagées qui profiteront généreusement aux investisseurs.

Pour promouvoir le développement des industries auxiliaires, le gouvernement a publié la Résolution 115/NQ-CP datée du 6 août 2020 sur les solutions favorisant l’essor des industries auxiliaires.

Selon cette résolution, les entreprises vietnamiennes devront être en mesure de manufacturer d'ici 2025 des produits industriels auxiliaires hautement compétitifs, répondant à 45% des besoins nationaux, représentant environ 11% de la valeur de la production industrielle du pays.

D'ici 2030, ces taux seront respectivement de 70% et 14%. Et environ 2.000 entreprises seront capables de fournir directement à des groupes internationaux d’assemblage implantés sur le territoire vietnamien. -VNA