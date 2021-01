Une section de la rivière To Lich. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les autorités de la capitale ont exhorté à accélérer la construction du système de traitement des eaux usées de Yen Xa, situé dans le district de Thanh Tri, afin de réduire la pollution de la rivière To Lich.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, a demandé au Comité populaire, aux services, secteurs, arrondissements et districts de la ville de résoudre les problèmes actuels et d’accélérer la construction de l'usine et du réseau d'égouts pour la collecte des eaux usées.

L'ouvrage bénéficie d'un investissement sous forme d'aide publique au développement (APD) du Japon et aura une capacité conçue pour traiter 270.000 mètres cubes par jour. Le processus de construction est pratiquement terminé.

De plus, Hanoï a également soulevé d'autres solutions pour améliorer encore l'environnement de la rivière To Lich, notamment l'approvisionnement de ce site en eau de la rivière Rouge. -VNA