Hanoï, 25 mars (VNA)- Le ministère des Affaires étrangères du Vietnam, en coordination avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a célébré le 25 mars à Hanoï la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) et le 25e anniversaire du 7e Sommet de cette communauté en 1997.

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie ( OIF ), Louise Mushikiwabo, prend la parole à l'événement. Photo : VNA



Lors de l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rappelé qu'il y a 25 ans, le 7e Sommet de la Francophonie avait eu lieu à Hanoï avec la participation de 48 États membres et gouvernements francophones.



Il s'agit du premier Sommet de la Francophonie tenu dans la région Asie-Pacifique, marquant une étape très importante dans le développement institutionnel de l'organisation avec l'adoption de la Charte et l'élection d'un Secrétaire général, a-t-il indiqué.



Le ministre Bui Thanh Son a déclaré que pour le Vietnam, la langue française était l'une des portes pour promouvoir l'intégration au monde dans la première étape de l’œuvre de Renouveau.



Le Sommet est un témoignage de l'affirmation de la politique extérieure correcte du Vietnam, selon laquelle le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale luttant pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie, la coopération pour le développement et progrès social, a-t-il affirmé.



En outre, l'événement a non seulement créé un nouvel élan pour une coopération égale et mutuellement bénéfique entre le Vietnam et les pays membres de la communauté francophone, mais a également contribué à promouvoir les bonnes valeurs culturelles associées à la langue française, a-t-il souligné.



Bui Thanh Son a souligné que les 25 dernières années ont également connu une forte croissance au Vietnam avec un développement exceptionnel dans tous les aspects. D'un pays sous-développé avec une économie planifiée, le Vietnam est jusqu'à présent devenu une nation à revenu intermédiaire avec une économie de marché à orientation socialiste qui se développe de manière dynamique et s'intègre au monde avec des liens économiques étendus.



Après deux ans aux côtés de la communauté pour répondre à la pandémie de COVID-19, le Vietnam est fondamentalement passé à une adaptation sûre et flexible, contrôlant efficacement l'épidémie et accélérant la reprise et le développement socio-économique, a-t-il souligné.



Cette réalisation s’explique par, en plus de la grande détermination et des efforts du gouvernement et du peuple vietnamiens, le soutien et l'assistance opportuns et efficaces de la communauté internationale, notamment les pays membres francophones, a-t-il déclaré.

Lors de son allocution, la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a déclaré qu'en tant que pays en développement à fort potentiel technologique, le Vietnam joue un rôle important dans la mise en œuvre de la Stratégie économique de la Francophonie.



A cette occasion, le président par intérim du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoi (GADIF), l'ambassadeur de France, Nicolas Warnery, a remis le prix d'honneur annuel à l'Académie diplomatique du Vietnam.- VNA