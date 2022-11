Hanoi (VNA) - Hanoi a déjà atteint l’objectif d’arrivées de touristes pour 2022, mais on pense qu’elle a les conditions pour obtenir un meilleur résultat et doit donc prendre de nouvelles mesures pour accélérer la reprise du tourisme.

Le paysage naturel de Ba Vi attire de nombreux touristes. Photo : nhandan.vn Le paysage naturel de Ba Vi attire de nombreux touristes. Photo : nhandan.vn



La capitale a accueilli 15,38 millions de visiteurs au cours des 10 premiers mois, ce qui a plus que quintuplé par rapport à la même période de l’an dernier. Ils comptaient près de 983.000 arrivées de touristes internationaux, selon le Département municipal du tourisme.



Avec ce résultat, Hanoi a dépassé l’objectif fixé de 9 à 10 millions d’arrivées pour cette année, selon le quotidien Nhân Dân (Peuple).



Cette réalisation est attribuable aux préparatifs minutieux de la ville pour la réouverture du tourisme après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19.



Depuis la fête de la réunification nationale (30 avril) et les vacances du 1er mai, Hanoi a lancé et amélioré un certain nombre de produits et services tels qu’une visite nocturne de la citadelle impériale de Thang Long, une visite à vélo du village de poterie de Bat Trang, la zone piétonne entourant l’ancienne forteresse de Son Tây et la rue piétonne Trinh Công Son.



Le chef du conseil d’administration du vestige de l’ancien village de Duong Lâm, Nguyen Dang Thao, a déclaré précédemment que les touristes visitaient souvent Duong Lam en véhicules personnels en une journée.



Mais grâce à de nouveaux produits conçus par les autorités locales comme le tourisme d’expérience, le tourisme de village artisanal, les visites photographiques et la zone piétonne entourant l’ancienne forteresse de Son Tây, une grande amélioration a été enregistrée dans le tourisme local. Le nombre de réservations de chambres a augmenté de 30% au cours des six derniers mois, a-t-il noté.

Le directeur de l’agence de voyage Hanoitourist, Lê Hông Thai, a indiqué que la ville a réponde aux demandes de voyages, en particulier pendant les vacances de la fête de la réunification nationale et du 1er mai, ajoutant qu’il lui reste encore beaucoup à faire pour obtenir un meilleur résultat et qu’il devrait prendre des mesures pour promouvoir le redressement du tourisme.

En plus de capitaliser sur les valeurs patrimoniales dans les quartiers intérieurs ou sur les célèbres sites reliques dans les zones périphériques, Hanoi devrait intensifier le développement de nouveaux produits touristiques, a-t-il recommandé.

Le chef adjoint de la division du développement rural au Département municipal de l’agriculture et du développement rural, Trân Sy Tiên, a déclaré que le tourisme agricole s’est développé dans la ville depuis plusieurs années mais qu’il n’a pas encore prospéré.

Pour stimuler le tourisme agricole et artisanal des villages, les autorités devraient élaborer un plan de développement touristique dans le cadre du programme de construction de zones rurales de style nouveau et multiplier les modèles tels que le village de poterie de Bat Trang et le village de soie de Van Phuc.

Certains experts ont soutenu qu’en raison du fort développement urbain, les gens ont une forte demande de détente le week-end. Par conséquent, Hanoi devrait favoriser le tourisme à la ferme et puiser dans les valeurs naturelles pour promouvoir le tourisme de détente et d’exploration.



D’une région reculée, le district de Ba Vi est devenu un haut lieu du tourisme grâce à son optimisation des conditions naturelles locales et des identités culturelles particulières des minorités ethniques Muong et Dao.

Le vice-président du Comité populaire de Ba Vi, Nguyên Duc Anh, a noté que le district devrait accueillir plus de 2 millions d’arrivées de touristes en 2022.

Certains experts ont également recommandé à Hanoi d’améliorer fortement la qualité des ressources humaines du tourisme, ce qui, selon eux, est important pour gagner la satisfaction des visiteurs et renforcer l’attractivité de la ville.

La cheffe adjointe de la division de la planification et du développement des ressources touristiques au Département municipal du tourisme, Pham Diem Hao, a déclaré que le secteur encourage les entreprises et les localités à développer de nouveaux produits touristiques uniques basés sur les avantages de chaque région.

Elle a noté que cela facilite l’expérience, les sports, la détente, la santé et le homestay dans le district de Ba Vi, la ville de Son Tây et le district de Soc Son ; le tourisme de shopping dans les districts de Dông Anh et Soc Son ; ainsi que le tourisme nocturne et culinaire dans le vieux quartier.

Dans les temps à venir, le Département du tourisme mettra au point des mécanismes pour aider les entreprises et les localités à construire et à améliorer leurs produits touristiques, a-t-elle ajouté. – VNA