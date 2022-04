Photo d'illustration. Photo: thethaovanhoa.vn

Hanoï (VNA) - Les autorités de Hanoï autoriseront la réouverture des karaokés, des bars, des salles de massage et des centres de jeux à partir du 8 avril, selon le dernier plan d'adaptation au COVID-19 de la ville publié le 6 avril.

Ces lieux, présentant des risques élevés de propagation du coronavirus, sont généralement les premiers à être fermés lorsque l'épidémie de COVID-19 se produit et les derniers à rouvrir lorsqu'elle s'atténue.

Ils ont reçu l'ordre de fermer dans la capitale depuis fin avril de l'année dernière en réponse à la prévention de la quatrième vague de COVID-19 dans le pays.

Les sites doivent assurer les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 conformément aux directives des autorités sanitaires et conseiller aux clients présentant des symptômes suspects ou facteurs épidémiologiques du COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires et perte de goût et d'odorat…) d'éviter d'utiliser les services.

Les comités populaires au niveau d’arrondissement et de district doivent coopérer avec les autorités municipales pour inspecter ces lieux de service conformément aux directives du contrôle du COVID-19 et aux autres réglementations légales.

Avec la réouverture de ces services et le retour à l'école des élèves de la 1ère à la 6e année le 6 avril, Hanoï a repris presque toutes les activités socio-économiques, grâce à un taux de couverture vaccinale élevé, avec environ 16 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 administrées jusqu'à présent.

De 18h00 le 5 avril à 18h00 le 6 avril, Hanoï a enregistré 4.037 infections à coronavirus, portant le nombre total de cas depuis la quatrième vague de la pandémie fin avril 2021 à 1,51 million.-VNA