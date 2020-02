Hanoi (VNA) - La capitale de Hanoi a accordé des licences d’investissement à 68 nouveaux projets d’investissements directs étrangers (IDE) d’une valeur de 30,2 millions de dollars en janvier, selon le Département municipal du Plan et de l’Investissement.



Sept projets existants ont été autorisés à ajuster leur capital d’investissement avec un total supplémentaire de 71,4 millions de dollars. Au cours du mois, les investisseurs étrangers ont été autorisés à verser près de 40 millions de dollars pour acquérir des actions dans des entreprises vietnamiennes.



L’année dernière, Hanoi a été en tête du pays en termes d’attraction d’IDE, attirant 8,45 milliards de dollars, un record jamais enregistré durant la dernière décennie. Les entrées d’IDE dans la ville représentaient 22,2% des IDE du pays en 2019.



Le secteur de la transformation et de la fabrication est resté le plus attractif pour les investisseurs étrangers, suivi par l’immobilier et la science et la technologie.



Parmi les projets notables de l’année figurent l’investissement de 3,85 milliards de dollars par Beerco Limited, basée à Hong Kong, dans Vietnam Beverage Co., Ltd, et un complexe hippique de 420 millions de dollars par Charmvit Group de la République de Corée.



Le directeur du Département du Plan et de l’Investissement, Nguyen Manh Quyen, a déclaré que la ville avait pour objectif d’attirer 35 à 45 milliards de dollars d’IDE, soit 23% du total des entrées d’IDE du pays au cours de la période 2020-2025. – VNA