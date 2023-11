Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre de services pour l'emploi de Hanoï, au quatrième trimestre 2023, la capitale aurait besoin de 35.000 à 45.000 travailleurs dans certains secteurs tels que le commerce, les services et les activités de production.



Les domaines du commerce électronique, de la construction, de la finance et des bureaux devraient également connaître une augmentation de recrutement.



En outre, les entreprises mettent progressivement en œuvre la transformation numérique et technologique pour se développer, de sorte que le secteur des technologies de l'information a toujours une demande de recrutement relativement bonne.



Au cours des dix premiers mois de l'année, Hanoï a créé 186.177 emplois, représentant 114,9% du plan assigné, soit 3.150 de plus en un an.



Le Centre de services pour l'emploi de Hanoï continue de surveiller de près le marché du travail afin de fournir en temps opportun des informations nécessaires, des analyses et des prévisions au service de l'élaboration de politiques et programmes liés à l'emploi, au développement des ressources humaines et à la formation professionnelle en lien avec les besoins de la société et des entreprises.



En outre, le Centre de services pour l'emploi de Hanoï assure la réception et le traitement de services publics essentiels relatifs à l'assurance chômage sur le portail national de la fonction publique conformément aux réglementations, afin de faciliter la déclaration d’informations et la soumission en ligne des demandes d'allocation chômage de travailleurs. -VNA