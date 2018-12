Une vue de Hanoï. Photo : http://thoibaonganhang.vn



Hanoï (VNA) – Hanoï est au premier rang national en termes d’investissement direct étranger (IDE), avec 6,5 milliards de dollars enregistrés depuis janvier, soit une hausse de 189% par rapport à 2017. Ce chiffre a également dépassé l’objectif fixé de 185%.



Ce résultat est dû aux efforts de la capitale pour améliorer sa compétitivité, son climat des affaires et favoriser les entreprises, outre des avantages géographiques et démographiques.



Selon Nguyen Gia Phuong, directeur de l’Agence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï (HPA), plusieurs mesures ont été prises pour aider les entreprises à lever des obstacles. Les autorités ont appliqué des modèles performants dans les organes chargés de l’enregistrement de l’entreprise. Les formalités nécessaires à l’immatriculation de l’entreprise peuvent être effectuées désormais en ligne et les résultats peuvent être envoyés au siège ou au domicile…



D’après le Comité populaire de Hanoï, la ville a accueilli cette année plusieurs projets d’un investissement de dizaines de millions de dollars. L’un des plus grands concernent le projet d’édification d’une ville intelligente de plus de 4,1 milliards de dollars du groupe japonais Sumitomo et du groupe vietnamien BRG, dans le district de Dong Anh. Ce projet sera mis en œuvre en cinq phases, pour une fin des travaux prévue en 2028.



Nidec Techno Motor Vietnam, lancé par le groupe japonais Nidec, est aussi un grand projet. D’un investissement de 200 millions de dollars, il est mis en œuvre sur 6,4 hectares dans le technopôle de Hoa Lac et devra être inauguré en janvier 2019. Il s’agit de l’un des cinq projets que Nidec compte lancer dans ce technopôle, avec un montant total d’un milliard de dollars. Une fois achevés, ces projets devraient créer des dizaines de milliers d’emplois et contribuer grandement au développement des industries auxiliaires.



La brasserie de Heineken dans le district de Thuong Tin (plus de 200 millions de dollars), le centre commercial Lotte Mall (600 millions de dollars) figurent aussi parmi les grands projets d’IDE à Hanoï. -VNA