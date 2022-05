Truong Van Dung.

Hanoï (VNA) – La Police de Hanoï a décidé de mettre en examen et d’arrêter pour une dédention provisoire Truong Van Dung, né en 1958 et domicilié dans le quartier de Nam Dong, arrondissement de Dong Da, pour propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam, selon l’article 88 du Code pénal de 1999 (modifié et complété en 2009).



La Police de Hanoï a également émis un mandat de perquisition contre Truong Van Dung.



Les décisions et le mandat de perquisition ont été approuvés par le Parquet populaire de Hanoï.



La Police mène une enquête sur les actes de Truong Van Dung.-VNA