La capitale Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hanoï cherche à améliorer son environnement d’investissement et d’affaires pour attirer plus d’investissements.

Selon le Département municipal des statistiques, au cours des neuf premiers mois de 2020, la capitale a autorisé la création de 19.700 nouvelles entreprises avec 260.800 milliards de dongs de capital social au total. Le nombre d’entreprises nouvellement créées n’a connu qu’une légère baisse par rapport à la même période de l’année précédente en raison de l'impact du COVID-19.

Cela montre que la résilience de l’économie municipale est bien maintenue, fruit des efforts menés par la ville ces dernières temps pour améliorer son environnement d’affaires et d’investissement, a déclaré Dau Ngoc Hung, chef du Département municipal des statistiques.

Entre janvier et septembre, la ville a attiré 3,3 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), se classant au premier rang national en termes d’attraction de ce type d’investissement.

Ainsi, Hanoï a reçu 25 milliards de dollars d’IDE durant la période 2016-2020, soit 3,9 fois plus du volume d’IDE attiré lors de la période 2011-2015.

À ce jour, Hanoï continue à valoriser les résultats obtenus en matière de réforme administrative. Les autorités municipales ont organisé régulièrement des conférences et dialogues pour relever des difficultés qui se posent pour les entreprises locales.

C’est pourquoi, la croissance de produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville a atteint 3,27% au cours des neuf premiers mois. Il s’agit d’un résultat plus modeste mais acceptable dans le contexte de crise sanitaire.

Hanoï maintient aussi son rythme en termes d’attraction d’investissement et de développement des entreprises, s’expliquant par ses efforts pour améliorer son environnement d’affaires et d’investissement, a déclaré Vu Tien Loc, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam.

Selon Le Van Quan, directeur du Centre de soutien aux petites et moyennes entreprises de Hanoï, son centre a donné des consultations gratuites à plus de 51.000 entreprises et en a aidées 1.150 autres à remplir des procédures en ligne. Il a également organisé 28 cours de formation en administration d’entreprises.

Poursuivant l’objectif d’améliorer son environnement d’investissement et d’affaires, Hanoï continuera à multiplier les activités de promotion de l’investissement, accélérer l’édification de l’e-gouvernement, améliorer la qualité des services publiques…

La ville a déterminé à maintenir sa position parmi les dix meilleures villes et provinces du pays en termes d'indice de compétitivité provinciale (PCI).

Hanoï a visé une croissance économique d’au moins 5% au 4e trimestre de cette année, afin de garantir que sa croissance annuelle soit 1,3 fois supérieure à la moyenne du pays.

Malgré l’impact du COVID-19, grâce aux instructions des comités et des autorités du Parti à tous les niveaux, ainsi qu’aux efforts des entreprises et des citoyens, des difficultés dans la production et le commerce ont été progressivement surmontées et l’économie est en cours de redressement.

Le produit intérieur brut régional (PIBR) de la capitale a augmenté de 3,05% au troisième trimestre, contre 2,41% au deuxième trimestre, soit une croissance sur neuf mois de 3,27%, soit 1,54 fois supérieure à la moyenne de 2,12% du pays.

Plus de 50 billions de dongs (2,1 milliards de dollars) ont été collectés pour le budget de Hanoï au cours de la période juillet-septembre, et 176,93 billions de dongs en 9 mois, soit 63,5% de l’objectif de cette année et 92,8% du bilan à la même période de l’an dernier.

Pour le quatrième trimestre, Hanoï ira de l’avant avec des mesures drastiques pour réaliser le double objectif de lutter contre l’épidémie et de redresser l’économie, pour enregistrer les meilleurs résultats possibles en matière de développement socio-économique et de situation financière et budgétaire cette année. -VNA