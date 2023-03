Hanoi (VNA) – Le Comité populaire de Hanoi vient de publier un plan destiné à mettre en œuvre le projet «Promouvoir les entreprises vietnamiennes à participer directement aux réseaux de distribution à l’étranger d’ici 2030».

Des mangues vietnamiennes vendues dans un supermarché japonais. Photo : congthuong.vn



Le projet a pour but d’encourager les entreprises de Hanoi à participer plus fortement à la chaîne mondiale de production, d’approvisionnement et de distribution et d’exporter directement vers les réseaux de distribution à l’étranger sur la base de la promotion du marché mondial.

Il vise également à établir une relation de coopération stratégique étroite entre les entreprises manufacturières et exportatrices de Hanoï et les réseaux de distribution à l’étranger sur les canaux d’exportation traditionnels et les canaux de commerce électronique, afin de construire un modèle de production - exportation - distribution stable et durable.

Le projet vise aussi à améliorer ainsi la compétitivité à long terme des entreprises, à attirer des sources d’investissement nationales et étrangères dans la production verte et durable et une transformation des exportations de haute qualité, afin d’apporter une forte valeur ajoutée aux produits d’exportation de Hanoi.

Hanoi vise à fournir des informations sur le marché à 5.000 entreprises, afin d’améliorer leur compétitivité et leur capacité d’approvisionnement pour participer à la chaîne de valeur mondiale.

La ville aidera 300 entreprises à renforcer leur capacité en vue de participer au commerce électronique transfrontalier et soutiendra l’exportation directe de plus de 500 produits vers les réseaux de distribution étrangers. – NDEL/VNA