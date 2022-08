Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les unités de la police de Hanoï sont actuellement prêtes à mettre en œuvre efficacement l'amnistie à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre), car tous les préparatifs nécessaires avaient été achevés le 29 août.

Plus de 90 détenus de la ville bénéficieront de cette politique.

Photo : VNA

Selon la police de Hanoï, la grâce avant terme à l’occasion de la Fête nationale traduit la politique de clémence du Parti et de l’État. Elle vise à encourager les prisonniers à se repentir et à se préparer à devenir des personnes utiles à la société. Par conséquent, pour que cette politique puisse valoriser au maximum son efficacité, elle nécessite une implication étroite des branches, des niveaux et des autorités locales.

Une cérémonie aura lieu dans les prisons le 1er septembre pour annoncer les décisions d'amnistie.

Quatre-vingt-douze des plus de 4.000 détenus de la prison de Ninh Khanh, dans la commune de Ninh Van, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord), figurent également sur la liste d'amnistie.

Les bénéficiaires ont été invités à signaler leur libération aux autorités locales conformément aux dispositions légales et dotés des connaissances et des compétences nécessaires pour se réinsérer dans la société.

Le 1er juillet 2022, le président Nguyên Xuân Phuc a signé une décision d'amnistie à l'occasion du 77e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Les bénéficiaires incluront ceux qui purgent leurs peines de prison à durée déterminée, ceux qui ont des peines à perpétuité réduites et ceux qui ont des peines avec sursis.

Ils doivent avoir fait preuve de bonne conduite, avoir purgé au moins la moitié de leurs peines à durée déterminée et au moins 15 ans pour ceux qui voient leur peine à perpétuité réduite en peines à durée déterminée.

L’année dernière, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc avait décidé d’amnistier 3.026 prisonniers qui purgeaient des peines de prison et neuf autres dont les peines avaient été annulées ou suspendues, réaffirmant la politique de clémence du Parti et de l’Etat. -VNA