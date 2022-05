Hanoi (VNA) - Hanoi a accueilli 700.000 touristes vietnamiens et 31.448 étrangers qui ont visité ou participé aux événements des SEA Games 31 qui viennent de se terminer, a annoncé mardi 24 mai le Département municipal du tourisme.

Touristes visitant le temple de la Littérature à Hanoi. Photo : VNA

Jusqu’au 23 mai, 18 hôtels à Hanoi ont accueilli plus de 5.600 délégués, arbitres, athlètes et journalistes vietnamiens et étrangers. De plus, d’autres structures d’hébergement étaient prêtes à accueillir les touristes se rendant à Hanoi pendant les SEA Games 31.

Le Département municipal du tourisme a demandé aux agences compétentes de lancer de nouveaux produits touristiques dans les célèbres attractions de la capitale, telles que la zone piétonne du lac Hoàn Kiêm, la Cité impériale de Thang Long et le village de céramique de Bat Trang.

Des images de Hanoi et des préparatifs des SEA Games 31 ont été divulgués sur le portail et les sites Web du Département municipal du tourisme ainsi que sur les chaînes de télévision et les médias sociaux.

La directrice dudit département, Dang Huong Giang, a déclaré avoir organisé de nombreux événements et festivals pour les SEA Games 31, à savoir le Festival des souvenirs de Hanoi et l’Année du tourisme Son Tây-Xu Doai.

Elle a affirmé que le secteur du tourisme de la capitale a rempli les tâches assignées pour accueillir le plus grand événement sportif régional, ce qui a contribué à attirer des touristes et des investisseurs étrangers au Vietnam et à Hanoi en particulier.

Avec 40 sports, les SEA Games 31 ont eu lieu à Hanoi et dans 11 localités voisines du 12 au 23 mai. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais a été retardé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Le Vietnam s’est classé premier au classement des médailles avec 205 médailles d’or, 125 d’argent et 116 de bronze. La Thaïlande est arrivée deuxième avec 92 médailles d’or, 103 d’argent, 136 de bronze et l’Indonésie a terminé troisième avec 69 médailles d’or, 91 d’argent, 81 de bronze. – VNA