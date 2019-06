Des touristes à Hanoï . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hanoï a accueilli près de 14,4 millions de visiteurs depuis le début de l’année (+9,5% sur un an) dont 3,3 millions d’étrangers (+10,6%), a annoncé le service municipal du Tourisme.

Le secteur du tourisme de la capitale a généré un chiffre d’affaires de 50.242 milliards de dongs (2,19 milliards de dollars), en hausse de près de 30% en glissement annuel.



Afin de promouvoir son image, le comité populaire municipal a signé avec CNN un protocole d’accord portant sur la coopération dans la présentation de Hanoï sur la chaîne américaine pour la période 2019-2024.

Selon ce document, en 2019, sous le thème «Hanoï est ouverte pour vous », CNN présente la capitale en tant que destination attrayante avec des valeurs tant culturelles, historiques, humaines que patrimoniales.

Pour 2020, CNN continuera de présenter la capitale du Vietnam en tant que lieu d’accueil d'une course de F1, sous le thème «Hanoï est prête au départ ». En 2021, la chaîne aidera les visiteurs à découvrir ses valeurs culturelles et historiques, outre les SEA Games 31.

En 2022, la ville sera présentée comme le centre de créativité du monde, avec ses changements incessants parallèlement au développement du monde. En 2023 et 2024, CNN présentera le futur de Hanoï sous le thème «Hanoï : une pensée en tête ».

Durant cinq ans, CNN produira des spots publicitaires de 30 secondes et une soixantaine de courts-métrages, outre des films thématiques de 30 minutes portant sur des symboles de Hanoï, les SEA Games,… Des informations de Hanoï seront aussi disponibles sur smartphones, tablettes...

Le service municipal du Tourisme a collaboré avec Vietnam Airlines pour accueillir des délégations japonaises, australiennes et européennes venues sonder le marché du tourisme ainsi que pour organiser l'événement «Summer in Europe» dans la ville.

Il accélère l’élaboration de nouveaux produits touristiques exploitant le potentiel touristique de ses districts et communes périphériques.



Parallèlement, le secteur municipal du tourisme applique des mesures concrètes pour prévenir les infractions dans la gestion des activités touristiques, garantir les droits des touristes, les aider à rechercher des informations exactes et recevoir leurs réactions via sa ligne téléphonique et ses postes d’information touristique.



Tran Duc Hai, directeur du service municipal du Tourisme, a déclaré que dans l'avenir, son service continuerait à améliorer la qualité des produits touristiques mettant en valeur le patrimoine, les festivals, les villages artisanaux, la cuisine, l'agriculture et le tourisme communautaire de la capitale.



D’ici 2020, la ville investira dans les principales destinations, tout en continuant à chercher de nouvelles destinations pour attirer plus de visiteurs, a-t-il ajouté.

Hanoï se classe au 12e rang parmi les 25 destinations préférées du monde avec les Travelers' Choice Awards 2018 du site TripAdvisor, et l'une des deux villes du Vietnam à figurer dans le groupe le plus important au monde en termes de réservation de chambres. La capitale vietnamienne a été présentée comme candidate dans la catégorie "World’s leading city destination" dans le cadre des "World Travel Awards 2018".

Les destinations les plus fréquentées comprennent le Mausolée du Président Ho Chi Minh, le Temple de la Littérature, le Vieux quartier, la citadelle de Thang Long, le lac de l’Epée restituée (Hoan Kiem), la Maison centrale et le temple Ngoc Son.

Le tourisme communautaire dans le district de Ba Vi à Hanoï, le tourisme rural dans les districts de Me Linh, Thanh Tri et Ung Hoa, ainsi que les anciens villages de Duong Lam et de Cu Da attirent également les visiteurs.

En 2019, la ville vise près de 28,6 millions de touristes dont 6,7 millions d'étrangers. -VNA