Les visiteurs se rendent à la pagode au pilier unique (dans l’arrondissement de Ba Dinh, Hanoï) à l'occasion du Nouvel An lunaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Du 31 janvier au 6 février, Hanoï a accueilli plus de 105.000 visiteurs, selon le Service du Tourisme de la capitale. C'est un chiffre significatif pour la reprise et le développement futurs du tourisme dans la capitale dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 demeure compliquée.

Pendant les vacances du Têt 2022 (Nouvel An lunaire), les destinations touristiques ont appliqué de façon stricte des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, notamment le respect du message « 5K » (Khâu trang-Masque, Khu khuân-Désinfection, Khoang cach-Distance, Không tu tâp-Pas de rassemblement et Khai bao y tê-Déclaration de l’état de santé).

Selon les statistiques, du 31 janvier au 4 février, le parc national de Ba Vi a accueilli 13.000 visiteurs ; le zoo de Hanoï, 28.000 visiteurs ; le parc Thien duong Bao Son, environ 15.000 visiteurs ; la zone touristique de Tan Da, 1.000 visiteurs et la zone touristique d'Ao Vua, 300 visiteurs... -VNA