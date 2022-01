Des dirigeants de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam et de la compagnie aérienne Vietjet accueillent les passagers du premier vol international de cette compagnie en 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Service du tourisme de Hanoï, pendant les trois jours de vacances du Nouvel An (du 1er au 3 janvier), la capitale a accueilli environ 60.000 visiteurs principalement du marché domestique, soit une baisse de 49% en glissement annuel.

Notamment, lors du premier jour de l'année, Hanoï a réceptionné le premier vol international de Vietjet en provenance du Japon avec à son bord 143 passagers.

Les lieux qui ont attiré le plus grand nombre de visiteurs étaient le village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, le parc national de Ba Vi, le parc de Thien Duong Bao Son, la zone touristique de Tan Da, le village biologique Hong Van, le musée de l'histoire militaire du Vietnam, etc.

Les passagers entrant au Vietnam doivent présenter un certificat de vaccination complète, un résultat de test négatif de moins de 72 heures ou une guérison. Photo: VNA

Ces derniers temps, plusieurs voyagistes ont élaboré de nouveaux produits touristiques dans la nouvelle normalité tels que circuits à vélo pour découvrir l'ancienne citadelle de Cô Loa, ou Dong Mo - Ba Vi - ancien village de Duong Lam; circuit en bus à deux étages. Notamment, à l'occasion du Nouvel An 2022, Hanoï a proposé aux touristes des activités comme balade en stand up Paddle en fleuve Rouge, camping en banlieue de la ville, etc. -VNA