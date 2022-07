Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’apparition de foyers de dengue et de fièvre typhoïde, ainsi qu'une augmentation du nombre de cas de COVID-19 ces derniers jours à Hanoï, sont préoccupantes et nécessitent des mesures rapides.

Selon le directeur adjoint du Service municipale de la Santé, Vu Cao Cuong, du 28 juin au 4 juillet, Hanoï a détecté 1.538 nouveaux cas de COVID-19, soit 220 cas/jour, représentant une hausse de 36,5% par rapport à la semaine précédente, mais aucun décès. En outre, la capitale a découvert trois cas infectés par le sous-variant BA.5.

Face à cette situation, la directrice du Service municipal de la Santé, Tran Thi Nhi Ha, a suggéré d’accélérer la vaccination des enfants contre le COVID-19 et de renforcer la communication pour appeler les gens à se faire vacciner la 4e dose…

Lors d'une réunion en ligne sur la prévention et le contrôle du COVID-19 et d'autres épidémies dans la capitale, tenue le 6 juillet, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, a insisté sur la nécessité d’accélérer la 4e injection pour les personnes de 18 ans et plus, en particulier celles de plus de 50 ans.

En outre, les organes compétents doivent intensifier la communication pour encourager les parents à faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le COVID-19, a-t-il souligné.-VNA