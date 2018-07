Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Au mois de mai, 2.237.008 personnes vivant dans les zones rurales de la capitale avaient accès à l’eau propre, soit 52% de la population rurale de Hanoï, selon le Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural.

D'ici à la fin de l’année 2018, plusieurs projets seront achevés pour acheminer de l'eau propre à 61.000 foyers et porter à plus de 55% le taux de Hanoïens ruraux approvisionnés en eau propre.

Les autorités de la capitale ont autorisé en principe 34 projets d'épuration et de traitement de l'eau touchant 267 communes, soit 614.347 foyers abritant 2.483.389 personnes.

Actuellement, les autorités municipales étudient des projets de développement des réseaux d’approvisionnement en eau dans les districts de Me Linh, Ba Vi, Phuc Tho, Dan Phuong, Thach That et Chuong My. -VNA