Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rencontré le vice-président du groupe américain Hanesbrands, Jerry Cook, qui a annoncé le développement de Hanesbrands Vietnam après 12 ans en opération au pays.

Hanesbrands Vietnam figure parmi les meilleures compagnies membres de Hanesbrands, représentant 26% du total de ses produits dans le monde.

Crée en 2007, Hanesbrands Vietnam, spécialisée dans le textile et l’habillement, dispose de 7 usines à Phu Bai, ville de Hue au Centre et à Khoai Chau et Kim Dong, province de Hung Yen au Nord. Elle compte 12.000 employés et est devenu la société américaine recrutant le plus les travailleurs locaux.

En 2012, Hanesbrands Vietnam a sorti son 350 millionième produit et exporté ses premiers produits au Japon. En 2015, elle a exporté ses premiers produits vers l’Europe. En 2017, elle a inauguré un atelier de coupage pour perfectionner la chaine de fourniture et exporté ses produits en Australie.

Hanesbrands Vietnam projette d’élargir son usine et d’augmenter l’envergure de sa production, a annoncé Jerry Cook. -VNA