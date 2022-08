Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Le Anh Quan. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Hai Phong s’engage à créer un environnement d'investissement favorable et équitable pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de la République de Corée, a déclaré le 16 août le vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Le Anh Quan lors d'une réunion avec des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes organisée par le Service municipal du plan et de l'investissement.

Il a noté que Hai Phong figurait parmi les destinations attrayantes des investisseurs nationaux et étrangers et aussi parmi les premières localités en termes d'attraction des investissements directs étrangers (IDE) depuis plusieurs années.

Actuellement, la ville recense 827 projets d'IDE en vigueur avec un capital social total de près de 24 milliards de dollars. La République de Corée est un partenaire d'investissement stratégique de Hai Phong, maintenant sa position de premier investisseur étranger dans la ville depuis des années. Le groupe LG a versé, à lui seul, 7,24 milliards de dollars dans un complexe d'usines dans le Parc industriel de Trang Due.

Selon le directeur du le Service municipal du plan et de l'investissement Nguyen Hoang Long, Hai Phong s'est fixé pour objectif d'attirer 11 milliards de dollars d'IDE pour la période 2021-2025. La ville donne la priorité aux investissements dans les secteurs de pointe et les projets utilisant des technologies modernes et respectueuses de l'environnement.

Hai Phong encourage également des projets d'IDE ayant des liens avec des entreprises nationales dans la chaîne de valeur et augmentant le taux des composants fabriqués dans le pays, a ajouté Nguyen Hoang Long.

La réunion a permis aux entreprises des deux pays de discuter directement des possibilités de coopération. Des représentants de l'administration municipale ont profité de l'occasion pour répondre aux questions des entreprises.

A cette occasion, certain nombre d'entreprises et d'investisseurs ont conclu des protocoles d'accord sur l'investissement et la coopération commerciale. -VNA