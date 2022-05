Séminaire de promotion de l’investissement avec les entreprises françaises 2022. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Un séminaire de promotion de l’investissement avec les entreprises françaises 2022 a eu lieu le 25 mai dans la ville portuaire de Hai Phong, au Nord, réunissant près de 50 investisseurs et entreprises français.

Le Trung Kien, chef de l’autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA en anglais), a affirmé que malgré les potentiels, avantages, mécanismes et politiques au service du développement de Hai Phong, les investissements français versés dans la ville étaient modestes, n’étant pas à la hauteur du potentiel de coopération économique entre les deux parties.

Par conséquence, ce séminaire ambitionne d’ouvrir de nombreuses opportunités de coopération en matière d’investissement entre les entreprises françaises et Hai Phong, a-t-il dit.

Hai Phong souhaite attirer des investissements des entreprises de l’Union européenne (UE) dans les domaines de l'industrie électronique, de la haute technologie, de l'industrie automobile, de la construction, de l'agriculture high-tech, de l'industrie des énergies renouvelables, de l'éducation et de la formation..., a-t-il partagé.

L'autorité de la zone économique de Hai Phong s'engage à accompagner, soutenir, saisir et résoudre rapidement des difficultés et obstacles pour les investisseurs. Il sera toujours un point d'appui solide, un compagnon fiable des investisseurs pour les aider à se développer fortement, a-t-il souligné.

Le même jour, le président du Comité populaire municipal de Hai Phong, Nguyen Van Tung, a reçu Nicolas Warnery, ambassadeur de la France au Vietnam, et la délégation des entreprises françaises.

Nguyen Van Tung a exprimé son souhait que l’ambassadeur Nicolas Warnery appelle des entreprises françaises à investir à Hai Phong, notamment dans les ports maritimes, l’électricité éolienne, des services logistiques, la santé, l’éducation…

De son côté, le diplomate français a insisté sur les liens de coopération entre la France et le Vietnam ces derniers temps, entre les localités françaises et la ville de Hai Phong en particulier. Il a également exprimé son espoir de développer des partenariats plus forts entre Hai Phong et les entreprises françaises.

Fin avril 2022, Hai Phong a attiré des investissements directs étrangers (IDE) de 64 entreprises en provenance des pays membres de l'UE, avec un capital total de 932,1 millions de dollars. En particulier, 16 entreprises à capitaux étrangers venues des pays membres de l’UE mettent en œuvre 20 projets d’investissement dans les zones industrielles et économiques de la ville, avec un capital total de 727,2 millions de dollars. Elles ont contribué près de 190 milliards de dôngs au budget de l’Etat, réalisant une recette totale de près de 50 millions de dollars. -VNA