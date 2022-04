La signature de l'accord de coopération entre Hai Phong, Quang Ninh et des provinces du Centre. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) - Les services de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hai Phong et de Quang Ninh (Nord) ont organisé dimanche 3 avril à Hai Phong, une réunion sur la coopération touristique avec cinq provinces du Centre (Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Nam et Da Nang).

Les cinq provinces du Centre et Hai Phong et Quang Ninh ont signé un accord de coopération pour la période 2022-2025. Cet accord s’articule autour de trois sujets : administration publique sur le tourisme, développement des produits communs et promotion touristique.

Selon le chef adjoint du service du Tourisme de Hai Phong, Vu Huy Thuong, la réunion est une activité pratique pour promouvoir la coopération interrégionale au développement et stimuler le tourisme après le COVID-19. C'est également l'occasion de promouvoir et de présenter le tourisme de cinq localités du Centre auprès des habitants de Hai Phong et de Quang Ninh, ainsi que de présenter le tourisme de deux localités du Nord aux agences de voyage de villes et provinces du Centre.

Dang Dong Ha, chef adjoint du service du Tourisme de Quang Binh, au nom de cinq localités du Centre, a précisé que Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Da Nang et Quang Nam étaient séparément honorés parmi l’une des 10 destinations les plus attractives d'Asie par Lonely Planet en 2019.

Ces provinces abritent des patrimoines et disposent d’un système de transport pratique, avec trois aéroports internationaux, un aéroport domestique. Elles disposent aussi d'un système portuaire pouvant accueillir des navires de croisière internationaux 5 étoiles et constituent l'une des routes les plus courtes vers le Laos et la Thaïlande sur le couloir économique Est-Ouest.

Pour la période 2016-2019, ces localités du Centre ont accueilli annuellement environ 20 - 25 millions de touristes. -VNA