Le port international de Lach Huyên. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Selon la Résolution 45-NQ/TW du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Hai Phong pour 2030, avec une vision pour 2045, cette ville portuaire du Nord deviendra un pôle de développement des sciences et technologies marines du pays.

Pour atteindre cet objectif, Hai Phong a défini un certain nombre d'orientations pour le développement des sciences et des technologies, mettant l'accent sur la recherche, le transfert et l'application de projets conformes à la stratégie de développement de la ville.

En 2022, la ville continue de renouveler son modèle de croissance, de restructurer son économie vers le développement des industries de haute technologie, des ports maritimes et de la logistique, du tourisme et du commerce. Il s’agit des trois piliers économiques de Hai Phong.

L'économie de Hai Phong a connu une forte croissance. Son Produit intérieur brut (PIBR) pendant la période 2016-2020 a augmenté de 14,02% par an en moyenne, soit 2,1 fois plus que le taux de croissance du pays (6,68%/an), selon le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Tung.

Ces résultats sont dus aux travaux de recherche, à l'application et au développement des sciences et des technologies. Plus précisément, les industries de haute technologie ont connu un fort développement. La proportion de la valeur des produits de haute technologie et des produits appliqués de haute technologie dans la valeur totale de la production industrielle de la ville a atteint 40,12% en 2021, contre 39,5% en 2019. La part de la valeur des produits industriels de haute technologie dans les secteurs manufacturiers a connu une augmentation rapide, passant de 16,4% en 2015 à 50% en 2021.

Hai Phong a également renforcé les travaux de recherche et l'application des sciences et des technologies dans l’agriculture et l’aquaculture, en association avec l’édification de la Nouvelle Ruralité. L'application de technologies avancées dans la production agricole et la conservation des produits après récolte a contribué à augmenter le rendement et la qualité des produits agricoles. La valeur des produits des cultures agricoles et de l’aquaculture par hectare à Hai Phong est passée de 72,95 millions de dôngs/ha/an en 2008 à 169,1 millions de dôngs/ha/an en 2021.

Actuellement, la ville s’attache à la promotion de la recherche et de l’application des sciences et technologies marines, tout en assurant la protection des ressources naturelles et environnementales, et en promouvant le développement des ressources humaines. Il s’agit des facteurs importants pour le développement durable de son économie maritime.

Le président du Comité populaire municipal de Hai Phong, Nguyên Van Tung, a déclaré que sa ville promeut le développement durable de l'économie maritime, la protection de la souveraineté maritime, la défense et la sécurité nationales.

La ville encourage les organes compétents à mener des travaux de recherche sur la gestion et l'exploitation efficaces de ressources marines, l'application de nouvelles technologies dans le développement d'importants secteurs de l’économie maritime tels que les ports maritimes, les services portuaires et maritimes, les services touristiques, la construction navale, les services logistiques de la pêche, l’aquaculture, la pêche, la transformation de produits aquatiques.

Lors de sa session de novembre 2021, l’Assemblée nationale a approuvé une résolution sur les politiques spécifiques appliquées à Hai Phong. L’objectif est de faire de la ville portuaire un nouveau moteur de croissance du pays. Lors d'une récente réunion avec les autorités municipales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les tâches que Hai Phong doit accomplir pour une croissance plus forte.

“Hai Phong doit valoriser son autonomie pour un développement rapide et durable. Développement qui doit s’appuyer sur la science et la technologie, sur l'innovation et sur la transformation numérique. Vous devez développer une industrie moderne et respectueuse de l’environnement, des services intelligents et utiles, un tourisme écologique et une bioagriculture. Mais le développement économique doit aller de pair avec le développement socioculturel et le maintien de la défense nationale”, a-t-il souligné.

Hai Phong s’est fixée l’objectif d’atteindre une croissance de plus de 13% cette année. -VNA