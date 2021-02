Hai Phong (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Hai Phong (Nord), Nguyên Van Tung a remis dimanche 7 février un certificat d’investissement au projet de LG Display Vietnam Hai Phong avec 750 millions de dollars de capitaux ajoutés.

Vue de la cérémonie de remise du certificat d’investissement au projet de LG Display Vietnam Hai Phong. Photo : VNA

Le montant supplémentaire a porté le capital d’investissement de l’ensemble du projet à 3,25 milliards de dollars au total, ce qui en fait le plus grand projet à capitaux étrangers dans la ville portuaire.Ce projet devrait commencer ses travaux le mois prochain et devenir opérationnel deux mois plus tard, créant 5.000 emplois supplémentaires et contribuant annuellement environ 5 millions de dollars au budget de l’État.Le projet de LG Display Vietnam Hai Phong a été approuvé pour la première fois en avril 2016 avec un investissement de 2,5 milliards de dollars, spécialisé notamment dans la production d’écrans OLED et LCD de LG Corporation.En 2020, la compagnie a enregistré 5,98 milliards de dollars de revenus de ventes, en hausse de 624% en glissement annuel. Elle a réalisé un bénéfice accumulé de 230 millions de dollars à compter jusqu’en novembre 2020.Jusqu’au début février, Hai Phong avait attiré 823 millions de dollars d’investissements directs étrangers, sextuplant quasiment le montant enregistré au cours des deux premiers mois de l’an dernier, chiffre devrait atteindre 910 millions de dollars d’ici la fin du mois. – VNA