Hai Phong (VNA) - L'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA) a tenu le 19 avril une séance de travail avec l'Association des fabricants électriques et électroniques de Taïwan (TEEMA, Chine).



TEEMA regroupe des entreprises et des investisseurs spécialisés dans la production de composants électroniques et semi-conducteurs. La valeur de la production de l'industrie électrique et électronique des membres de l'association représente la moitié de la valeur totale de la production industrielle à Taïwan (Chine).



Le président du Conseil d’administration de Wieson Technologies Co. Ltd et chef de la délégation taïwanaise, Hung-Chin Chen, a déclaré que les entreprises taïwanaises appréciaient hautement le climat d’affaires de la ville portuaire de Hai Phong, en particulier ses infrastructures de transport.



La délégation s'attende à en savoir plus sur les parcs éco-industriels, les énergies renouvelables et l'approvisionnement en électricité et en eau de cette ville du Nord. Elle est également intéressée par les privilèges dans les parcs industriels, les zones économiques, et par la main-d'œuvre, a-t-il indiqué.

Lê Trung Kiên, chef de HEZA, a déclaré que la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai était actuellement l'endroit où le gouvernement vietnamien offrait les meilleurs privilèges aux investisseurs. Elle est équipée d'infrastructures synchrones telles que le port en eau profonde de Lach Huyen, une zone non tarifaire et une zone d'entrepôt.



En outre, les parcs industriels Deep C et Nam Cau Kien pilotent la construction de parcs éco-industriels, a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités municipales et HEZA se tiendraient toujours aux côtés des entreprises et leur fourniront tout le soutien possible pour faire des affaires efficacement.



Depuis septembre 2022, quatre délégations d'entreprises taïwanaises sont venues à Hai Phong pour explorer le climat d’affaires local. C'est la deuxième délégation de TEEMA qui se rend dans la ville, a souligné Lê Trung Kiên.



À l'heure actuelle, Taïwan (Chine) investit dans 60 projets à Hai Phong avec un capital total de 1,8 milliard de dollars, dont 27 projets d'une valeur de 1,6 milliard de dollars dans des parcs industriels et zones économiques. Les capitaux taïwanais sont principalement injectés dans la production de composants électroniques pour téléviseurs, d’ordinateurs, de machines, équipements... L'année dernière, leur chiffre d’affaires a atteint 2,5 milliards de dollars et le revenu mensuel moyen de leurs travailleurs a atteint plus de 11 millions de dôngs (478 dollars) par personne. -VNA