Les litchis de la province de Hai Duong. Photo: VNA



Hai Duong (VNA) - La province de Hai Duong (Nord) devrait récolter de 35.000 à 40.000 tonnes de litchis en 2019.



Elle intensifie ses efforts en vue de l'exportation du litchi vers la Chine, qui a exigé la traçabilité de l'origine des fruits frais vietnamiens, dont le litchi.



Selon Luong Thi Kiêm, cheffe de l’office provincial de la protection des végétaux, Hai Duong comptait, en avril dernier, 40 zones de culture de litchis, de longanes, de bananes et de pastèques, ainsi que deux installations de conditionnement qui se sont vu octroyer des codes acceptés par la Chine.



Actuellement, 115 autres centres d’emballage et 10 zones de culture de fruits de la province attendent des codes et l’approbation de la Chine.



Le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural a publié des directives détaillées sur l’exportation de fruits frais vers la Chine et les a envoyées aux districts et exportateurs de fruits frais locaux.



Il a demandé aux autorités locales de recommander aux agriculteurs de respecter le référentiel VietGAP ainsi que les exigences en matière de récolte, d'emballage, de transport et d'étiquetage.



En 2018, Hai Duong comptait 10.500 hectares de litchi, avec une production annuelle de 60.000 tonnes. Ce fruit vietnamien apparaît aujourd'hui sur plusieurs marchés étrangers tels que les États-Unis, l'Australie, l'Union européenne et le Japon.



Plus de 131 ha à Hai Duong se sont vu octroyer des codes par les Etats-Unis au service d’une exportation dans ce pays mais aussi l’Union européenne et l’Australie. La province recensait en outre 334 ha de culture certifiés selon le référentiel VietGap. –VNA