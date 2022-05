Photo: VNA

Hai Duong (VNA) - La ville de Hai Duong, province éponyme au Nord, vient de lancer un service de location de vélos publics pour encourager un mode de transport alternatif et plus vert dans le centre-ville.

Le groupe Trí Nam, investisseur dans ce projet pilote, a mis en place 6 points de location de vélos dans la ville à proximité de zones d'intérêt telles que le parc de Bach Dang, le gymnase de Hai Duong et la place de Thong Nhat. Environ 120 vélos sont disponibles.

Photo: VNA

Les habitants et visiteurs peuvent louer les vélos à l'aide d'un smartphone en téléchargeant l'application mobile TNGO et payer via Momo, Zalo Pay et VTC. L'application peut être utilisée pour déverrouiller les véhicules à n'importe quelle station.

Les prix commencent à 5.000 dongs pour 30 minutes, un jour coûtant 50.000 dongs. -VNA