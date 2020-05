Hai Duong (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 25 mai dans la province de Hai Duong (Nord) pour lancer un programme de récolte de litchi pour l'exportation et marquer l'expédition du premier lot de litchi à Singapour, aux États-Unis et en Australie cette année.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, visite une zone de culture de litchi dans la commune de Thanh Son. Photo : VNA

En particulier, Ameii Vietnam JSC a exporté le premier conteneur de litchi à Singapour tandis que Rong Do Production, Trade and Services Co. Ltd a également expédié le premier lot en Australie et aux États-Unis.

Plus tôt, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a visité une zone de culture de litchi dans la commune de Thanh Son à laquelle est accordé un code pour exporter au Japon, et une usine de transformation de produits agricoles Ameii Vientam dans la commune de Thanh Xa, district de Thanh Ha.

Au cours de la récolte 2020, la production totale de litchi devrait atteindre près de 230.000 tonnes.



Hai Duong abrite actuellement 9.700 ha de culture de litchi, principalement dans le district de Thanh Ha avec environ 3.600 ha et la ville de Chi Linh avec 3.900 ha. La production totale de litchi est estimée à 45.000 tonnes cette année. La récolte hâtive de litchi est estimée à 20.000 tonnes et la récolte principale à environ 25.000 tonnes - VNA