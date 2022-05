Rencontre entre les autorités de Hai Duong et des chefs d'entreprises japonaises. Photo: VNA

Hai Duong (VNA) – La province de Hai Duong (Nord) s'engage à créer les conditions les plus favorables pour les entreprises japonaises.

C’est ce qu’a affirmé le secrétaire du Comité du Parti de Hai Duong, Pham Xuan Thang, lors d’une rencontre avec des entreprises japonaises implantés au Vietnam, sur le thème "Hai Duong - destination des IDE", organisée le 30 mai dans cette localité.

Selon Pham Xuan Thang, Hai Duong a de nombreux potentiels, atouts et conditions favorables pour son développement économique, notamment dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

En 2022, l'économie de Hai Duong connaît une forte croissance. Au premier trimestre, sa croissance économique devrait être de 11,6 %.

Selon Pham Xuan Thang, fin 2021, Hai Duong compte 11 zones industrielles et 33 clusters industriels en activité avec un taux d'occupation de plus de 84%.

Hai Duong développera 25 zones industrielles et 52 clusters industriels pour la période 2021 - 2030.

Le leader du Parti de la province de Hai Duong a exprimé le souhait que les investisseurs japonais soient intéressés à investir dans sa province, avec en priorité les industries de haute technologie, le développement des infrastructures des zones industrielles et le développement de villes intelligentes.

Lors de la manifestation, les représentants d'entreprises japonaises ont hautement apprécié le potentiel d'attraction des investissements et les efforts de Hai Duong pour améliorer son environnement des affaires ces dernières années.

Les autorités locales ont répondu aux préoccupations des entreprises investissant dans la province, et en même temps, les ont aidé à mieux comprendre des opportunités d'investissement.

Après 25 ans d'attraction des investissements étrangers, Hai Duong recense 490 projets d'investissement étrangers d'un capital total de plus de 9,2 milliards de dollars, provenant de 26 pays et territoires, dont 60 projets d'investisseurs japonais totalisant près de 1,5 milliard de dollars. Ces projets ont offert plus de 200.000 emplois, contribué à plus de 34 % du produit brut et à 33 % du budget de la province. -VNA