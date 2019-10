Hai Duong (VNA) – Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a proposé à la province de Hai Duong de cibler le développement d'infrastructure des télécommunications et de technologies d’information (TI) modernes et synchrones au service du développement de l'e-gouvernance, du commerce électronique et de l'économie numérique.

Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, prend la parole, lors d'une séance de travail avec les dirigeants de la province de Hai Duong. Photo: VNA



Nguyên Manh Hung, également vice-président de la Commission de propagande et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, qui a une séance de travail avec les dirigeants de cette province du delta du fleuve Rouge, a demandé au Service provincial de l'information et de la communication d’explorer des zones ayant des besoins en service du réseau mobile 5G et de prévoir de faire appel aux grands investisseurs expérimentés en la matière.

En plus d’attirer des ressources extérieures, Hai Duong doit développer les entreprises locales, a-t-il indiqué, ajoutant que ce Service doit élaborer des stratégies de développement des TI et des télécommunications pour attirer les investissements.

Le ministère de l'Information et des Communications enverra des experts et des fonctionnaires expérimentés à Hai Duong pour l’aider dans ce domaine, a-t-il souligné.

Des représentants de sociétés de télécommunications telles que Viettel, VNPT, Mobiphone et Misa JSC ont évoqué les obstacles auxquels ils se heurtent dans la mise en place d'infrastructures informatiques à Hai Duong et ont formulé des suggestions sur la manière de les résoudre.

Ils se sont également engagés à accompagner cette localité dans la construction d'infrastructure de télécommunications et des TI modernes et synchrones dans les années à venir.

Selon Nguyên Cao Thang, directeur du Service provincial de l'information et de la communication, en termes d'ICT Index 2019, Hai Duong a gagné sept places pour se classer 19e dans la liste des 63 villes et provinces du pays. -VNA