Hà Tuong lors du vernissage de l’une de ses expositions. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Spécialiste des portraits, Hà Tuong est un grand nom de la photographie vietnamienne. À travers ses clichés, il fait transparaître la personnalité et l’histoire de ses modèles, qui sont majoritairement des artistes renommés.



Né en 1942, Hà Trân Tuong a passé le plus clair de sa vie dans le vieux quartier de Hanoï. Sa passion pour le huitième art s’est révélée très tôt et à 18 ans, il décide de se lancer dans cette voie. Aujourd’hui, à 78 ans, il a réalisé des millions de portraits, une gigantesque banque d’archives en image !



Il a vu passer sous son objectif les quatre grands peintres Nguyên Tu Nghiêm, Duong Bich Liên, Nguyên Sang et Bui Xuân Phai ; les célèbres compositeurs Van Cao, Trinh Công Son et Doàn Chuân ; les poètes Dang Dinh Hung, Lê Dat et Hoàng Câm, le dramaturge Tào Mat, l’historien Trân Quôc Vuong, l’ethnographe Tu Chi…



Hà Tuong a aussi photographié le secrétaire général du Parti Nguyên Van Linh, le responsable du comité central d’organisation du Parti, Lê Duc Tho et le général Vo Nguyên Giap…



«Photographier les personnes, c’est ma passion. L’homme change chaque jour et les photos montrent clairement ces changements. Chacun a sa personnalité et il est important de la faire transparaître», nous dit Hà Tuong.



Hà Tuong offre les photos réalisées à ses modèles. Certains de ses amis estiment que la somme qu’il a dépensée en pelllicules photos pour cristalliser les artistes équivaudrait aujourd’hui au prix de deux maisons en plein cœur de la capitale.



Le photographe et journaliste Dinh Quang Thành précise : «J’ai eu la chance de collaborer avec Hà Tuong. C’est un véritable artiste qui ne considère pas la photographie comme une valeur spéculative. Comme il est ami avec beaucoup d’artistes et connaît leur personnalité, il est capable de capturer leurs moments les plus forts. Ses portraits sont toujours uniques et particulièrement vivants, car on peut voir les célébrités dans leur quotidien».



Pour le compositeur et poète Nguyên Thuy Kha, Hà Tuong est l’un des rares photographes capables de saisir la spontanéité d’un moment.



«C’est Hà Tuong qui sélectionne ses modèles. Si la personne lui plaît, il est capable de la magnifier. Par exemple, il a suivi Nguyên Sang jusqu’à Saigon pour capturer les moments les plus forts du peintre. Hà Tuong ne travaille pas dans un studio et n’a pas besoin de créer un décor autour de son modèle. Il préfère capter les émotions de la personne», explique-t-il.



Passionné, Hà Tuong est capable de discuter pendant des heures pour défendre son point de vue sur une photo ou un personnage. Il nous confie : «Je ne photographie que les gens que j’aime et mes portraits traduisent la façon dont je vois cette personne. Je suis évidemment très ému quand mes confrères apprécient mon travail».



Récipendiaire d’une trentaine de trophées de l’Association des photographes vietnamiens, Hà Tuong a aussi fait partie du jury de dizaines de concours de photographie nationaux.



La passion encore bien chevillée au corps, ce septuagénaire continue de sillonner les régions les plus lointaines du pays avec sa caméra. -VOV/VNA