Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Ha Nam (VNA) - Une délégation de la préfecture japonaise de Hyogo s’est rendue dans la province septentrionale de Ha Nam où elle a eu le 7 août une séance de travail avec le Comité populaire provincial.Le président du Comité populaire de Ha Nam, Truong Quoc Huy, a déclaré que sa province considérait toujours le Japon comme un partenaire important dans la coopération et l'attraction d’investissements. La localité réserve le parc industriel Dong Van 3 aux entreprises japonaises. En outre, le parc industriel Kim Bang 1 réservera une zone aux entreprises japonaises.Outre la coopération au développement économique, Ha Nam souhaite renforcer sa coopération culturelle et éducative avec les localités du Japon en général et la préfecture de Hyogo en particulier.Truong Quoc Huy a déclaré espérer qu'après cette visite, les membres de la délégation de Hyogo continueraient à présenter Ha Nam à des investisseurs et que de nombreux échanges culturels et sportifs seraient organisés, contribuant à améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux localités.De son côté, Ogiso Hiroyasu, directeur adjoint du Centre des affaires internationales de la préfecture de Hyogo, a indiqué que cette tournée de sa délégation à Ha Nam visait à promouvoir la coopération bilatérale.Dans le cadre de cette visite, les deux parties se coordonneront pour organiser des échanges culturels et sportifs, des visites à certaines destinations touristiques et culturelles connues de Ha Nam... –VNA