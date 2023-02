Rencontre entre les dirigeants de Ha Nam et des invités sud-coréens. Photo: VNA Rencontre entre les dirigeants de Ha Nam et des invités sud-coréens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une délégation du Conseil provincial de Gyeonggi-do (Corée du Sud), conduite par Jung Yoon Kyung, membre du Conseil de l'éducation, des femmes, de la famille et de la vie de Gyeonggi-do, s’est rendue le 21 février dans la province septentrionale de Ha Nam.Selon la secrétaire du Comité du Parti de la province de Ha Nam, Le Thi Thuy, Ha Nam promeut toujours les activités extérieures et la coopération internationale avec des localités, des investisseurs étrangers, des organisations internationales. La Corée du Sud est actuellement le premier investisseur étranger à Ha Nam, en termes de nombre de projets (150 projets) et de montant de capital (plus de 1,7 milliard de dollars).Depuis la signature du protocole d'accord de la coopération en 2017, les relations entre les deux provinces de Ha Nam et de Gyeonggi-do se sont développées de plus en plus profondément dans divers domaines. Les deux localités entretiennent régulièrement des activités d'échanges et d'information, organisent des visites au niveau de dirigeants locaux. La province de Gyeonggi-do a offert des ambulances et camions de pompiers, organisé avec succès des conférences de promotion des investissements, à travers lesquelles de nombreux investisseurs sud-coréens sont venus à Ha Nam.Jung Yoon Kyung, chef de la délégation de Gyeonggi-do, a souligné que les deux provinces avaient organisé de nombreuses activités d’échanges importantes. Mais à partir de 2020, en raison de l'impact du COVID-19, la coopération bilatérale a été interrompue. A l’heure actuelle où l'épidémie est maîtrisée, les deux provinces vont intensifier les échanges économiques, culturels et artistiques. Le Conseil provincial du Gyeonggi-do continuera à promouvoir et à présenter l'environnement d'investissement de Ha Nam aux entreprises de la province du Gyeonggi-do en particulier et de la Corée du Sud en général. -VNA