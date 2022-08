Le ministre de la Justice du Laos, Phayvy Xibualypha (à gauche), offre un cadeau au président du Comité populaire de la province de Ha Nam, Truong Quoc Huy. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - Le 21 août, une délégation du ministère de la Justice du Laos, dirigée par Phayvy Xibualypha, ministre de la Justice du Laos, a effectué une visite de travail à la province de Ha Nam (Nord).

Lors de la réunion, Truong Quoc Huy, président du Comité populaire de la province de Ha Nam, a exprimé son honneur d'accueillir la délégation laotienne, tout en soulignant les relations d'amitié entre le Vietnam et le Laos.

Le président du Comité populaire de Ha Nam a déclaré espérer que le ministère de la Justice du Laos organiserait plus d'activités au Vietnam en général et à Ha Nam en particulier, contribuant aux relations d'amitié, de coopération et de solidarité spéciale entre les deux pays.

Au nom de la délégation, le ministre de la Justice du Laos, Phayvy Xibualypha, a remercié la partie vietnamienne pour son soutien actif au secteur de la justice du Laos dans la formation des ressources humaines. Cette visite de la délégation contribuera à renforcer la rare coopération Vietnam-Laos ainsi que la coopération entre les secteurs de la justice des deux pays. -VNA