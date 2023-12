La secrétaire du Comité du Parti de la province de Ha Nam, Lê Thi Thuy (droite) et om Jong-hyun, président du Conseil de la province sud-coréenne de Gyeonggi. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) - Depuis la signature d'un protocole d'accord sur la coopération en 2017, la province septentrionale de Ha Nam et la province sud-coréenne de Gyeonggi ont connu des développements de coopération profonde et efficace dans divers domaines, a déclaré la secrétaire du Comité du Parti de Ha Nam, Lê Thi Thuy.

Lors de la séance de travail le 27 décembre d’une délégation du Conseil provincial de Gyeonggi, dirigée par son président Yom Jong-hyun, Lê Thi Thuy a noté que les deux provinces avaient maintenu des activités d'échange d'informations et organisé de nombreuses visites.

La province de Gyeonggi a activement aidé Ha Nam à organiser des activités de promotion des investissements en République de Corée, a-t-elle indiqué.

Actuellement, Ha Nam abrite 370 projets d'IDE provenant de 13 pays et territoires, dont 150 projets venus de la République de Corée, réunissant un fonds d'environ 1,7 milliard de dollars, a-t-elle ajouté.

Elle a proposé au Conseil provincial de Gyeonggi de continure de soutenir Ha Nam dans la promotion de l’image de la localité vietnamienne et de son climat d'affaires dans cette province sud-coréenne en particulier et en République de Corée en général.

Elle a également suggéré une aide supplémentaire pour l'organisation par Ha Nam de visites et d'activités de promotion commerciale en République de Corée l'année prochaine et le maintien des contacts et des échanges réguliers entre les deux localités.

De son côté, Yom Jong-hyun a déclaré que le Conseil provincial continuerait à présenter l'environnement d'investissement de Ha Nam aux investisseurs de Gyeonggi en particulier et de la République de Corée en général.

Les deux provinces renforceront leurs échanges non seulement dans les domaines économique et d'investissement, mais également dans les aspects culturels et sociaux, a-t-il déclaré. -VNA